Командование армии Путина пытается предотвратить распространение информации о дезертирстве в рядах «второй армии мира». Статистика таких инцидентов идет на тысячи.

Источники сообщают, что в Курской, Белгородской и Брянской областях рекордное количество бойцов ВС РФ попало под суд из-за дезертирства, пишет «НБН» со ссылкой на ЦНС.

В прошлом году более 5000 судебных разбирательств по факту побега солдат со службы касались самовольного ухода из воинских частей после начала мобилизационных мероприятий в России в сентябре 2022 года.

Большая часть приговоров касалась случаев дезертирства, а также невыполнения приказов высшего командования. В стране-агрессоре на всех уровнях власти пытаются скрыть соответствующую проблему в войсках Путина, поскольку это явление в рядах «освободителей» является массовым, в частности во временно захваченных регионах востока и юга Украины.

Ранее британская разведка рассказывала о ситуации с дезертирством в рядах путинских оккупационных сил.