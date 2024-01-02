Telegram-канал «Типичный Воронеж» опубликовал кадры масштабных последствий взрыва в селе Петропавловка. Сообщается, что снаряд на населенный пункт упал в районе 8:15-8:30, были повреждены минимум шесть частных домов, информирует «НБН».

В то же время в оборонном ведомстве Российской Федерации поспешили оправдаться за инцидент. В МО заявили, что взрыв, который разнес полсела, произошел «из-за внештатного схода авиационного боеприпаса».

У Шойгу заявили, что причины удара по населенному пункту якобы пока не известны и на месте взрыва работает комиссия для оценки характера повреждений. В ведомстве уверяют, что пострадавших в результате падения средства поражения нет.

Напомним, что 31 декабря на территории Ставропольского края РФ упала ракета путинских оккупационных сил, фотографии обломков боеприпаса опубликовали в Сети. Местный губернатор поспешил успокоить россиян, выдав абсурдное объяснение инциденту.