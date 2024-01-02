В своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА рассказал, что в 09:30 войска Российской Федерации обстреляли Орехов управляемыми авиационными бомбами, информирует «НБН».

По словам чиновника, в результате вражеского обстрела поврежден многоэтажный дом, целый подъезд разрушен. Малашко отметил, что из одной квартиры госпитализировали 75-летнюю женщину с ранениями.

Также начальник областной военной администрации показал фотографию страшных последствий авиационного удара по Орехову.

Напомним, что сегодня утром «вторая армия мира» осуществила очередной обстрел Харькова. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о прилетах по центру города, рассказав о последствиях ракетного удара ВС РФ.