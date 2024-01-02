Во вторник, 2 января, Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на слова жителей Красноперекопска, сообщил о трех мощных взрывах, которые утром были слышны в городе. Позже стало известно о запуске ракет ПВО российскими оккупантами в районе села Пролетарка, информирует «НБН».

Источник рассказал, что бойцы «второй армии мира» под Красноперекопском отработали зенитно-ракетной системой С-300 по своему истребителю-бомбардировщику Су-34.

Подбитый боевой самолет РФ начал терять высоту над Азовским морем, однако все же сумел приземлиться на военном аэродроме во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.

Как сообщалось, сегодня во время массированного обстрела Украины «освободители» разбомбили село в Воронежской области РФ. В Министерстве обороны страны-агрессора поспешили объяснить удар по населенному пункту.