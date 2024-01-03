Telegram-канал «Крымский ветер» в 23:40 заявил о двух мощных взрывах в Севастополе, после которых над городом поднялись столбы дыма, информирует «НБН».

Один из местных жителей сообщил, что в результате «бавовны» в микрорайоне на улице Жидилова в домах вылетели окна. По словам другого источника, от «хлопков» дома дрожали в Бахчисарае.

Telegram-канал предположил, что взрывы могли произойти на военном аэродроме оккупантов «Бельбек», который расположен на северо-западе Севастополя.

В то же время «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев поспешил успокоить крымчан. Путинский чиновник заявил, что в городе сработала ПВО и, по предварительной информации, над акваторией захватчики ликвидировали ракету. По его словам, инфраструктура якобы не пострадала.

Ранее в Сети сообщили, что ВС РФ в Крыму ударили по истребителю Су-34 из ЗРК С-300. Появились подробности инцидента с боевым самолетом армии Путина.