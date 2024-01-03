Разведка Великобритании напомнила, что прошлой зимой войска Путина атаковали энергетическую систему Украины, однако в этом году российские захватчики направили удары на оборонную промышленность страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете ведомства отмечается, что оккупанты все еще хотят оставить украинцев без света и тепла, поэтому возобновят обстрелы энергетических объектов. В то же время смена тактики атак ВС РФ говорит о том, что враг начал признавать важность оборонно-промышленного потенциала в процессе подготовки к длительной войне.

Британская разведка обратила внимание на то, что во вторник, 2 января, войска РФ осуществили массированные удары по Украине в несколько волн, применив более 130 средств поражения – ночью запустили дроны-камикадзе «Шахед», а утром ракеты.

Ранее в ОК «Юг» предположили, когда «вторая армия мира» начнет массированные атаки на украинские энергетические объекты.