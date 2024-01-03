О том, что украинский крайний нападающий румынского «ЧФР-Клуж» Евгений Коноплянка покинул состав команды, расторгнув контрактные договоренности в соответствии с обоюдным согласием заинтересованных сторон, однако есть несколько нюансов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Трибуны».

Как стало известно, 34-летний футболист смог уйти из данной команды, так как срок его соглашения был рассчитан лишь до конца сезона — Коноплянка «влился» в «ЧФР-Клуж» летом минувшего года, в качества свободного легионера, переданного польской «Краковией».

Однако, есть некоторые важные тонкости: сам Коноплянка заявлял — он обратился с просьбой к своему агенту помочь разрешить сложную ситуацию в клубе (футболистов отправили в зимний отпуск, задержав выплату гонораров на 3 месяца), включая и то, что «не видит будущего с главным тренером «ЧФР-Клуж».

Ранее мы писали о том, какие десять украинских спортсменов наиболее «раскручены» в соцсети Instagram.