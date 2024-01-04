В эфире национального телемарафона представитель 47-й ОМБр сообщил, что «вторая армия мира» продолжает интенсивно обстреливать город, применяя для этого БПЛА, ракеты и КАБы, информирует «НБН».

Лазуткин отметил, что войска Путина наносят удары по Авдеевке управляемыми авиабомбами несколько раз в день. Из-за интенсивных обстрелов практически вся инфраструктура населенного пункта разрушена.

По его словам, в то же время «освободители» пытаются атаковать позиции Сил обороны вблизи города. Позиционные бои продолжаются, линия столкновения существенно не изменилась, благодаря пехоте ВСУ. Защитники героически держат оборону под ударами россиян.

Военный добавил, что, несмотря на разрушения в Авдеевке и непрерывные штурмы оккупантов, там все еще остаются гражданские, в частности дети. Представитель 47-й ОМБр подчеркнул, что эвакуация населения будет продолжаться и все жители города должны его покинуть.

Напомним, генерал рассказал, какой деоккупированный город российские войска попытаются захватить повторно.