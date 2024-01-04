В эфире телеканала «Эспрессо» глава ГВА рассказал, что «вторая армия мира» пытается держать в напряжении всю линию обороны вокруг города. По словам чиновника, военные прогнозируют очередное обострение ситуации в Авдеевке, информирует «НБН».

Барабаш объяснил, что как только подмерзнет земля, «освободители» снова пустят в ход боевую технику. Кроме того, сейчас войска Путина накапливают силы, что также свидетельствует о подготовке врага к активизации боевых действий.

Начальник ГВА добавил, что российские захватчики сейчас пытаются заходить в промышленную зону, которая является «серой», однако защитники не дают им пройти, открывая по ним огонь из артиллерии.

Ранее представитель 47-й ОМБр рассказал об интенсивных ударах оккупантов по Авдеевке.