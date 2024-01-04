Спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что во время последних массированных ракетных атак на нашу страну войска Путина пытались обстреливать энергетические объекты, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Гуменюк, после того, как ВС РФ начали активно терять свои истребители Су-34, оккупанты теперь осторожнее применяют боевую авиацию. Самолеты врага не приближаются так близко для сбрасывания бомб, однако продолжают использовать для террора КАБы и барражирующие боеприпасы из Крыма.

Глава пресс-центра обратила внимание на то, что захватчики уже не ждут наступления морозов в нашей стране, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре. Спикер ОК «Юг» прогнозирует, что враг будет более интенсивно обстреливать такие объекты.

Гуменюк добавила, что сейчас «освободители» экономят «Калибры», используя это оружие только для атак на важные цели. Россияне выбрали тактику комбинированных атак, надеясь на истощение нашей ПВО, что позволит им более эффективно применять эти крылатые ракеты.

Ранее в ВС ВСУ ответили, можно ли рассчитать день следующих массированных ударов РФ.