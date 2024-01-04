В эфире национального телемарафона военный заявил, что невозможно рассчитать, когда будут следующие массированные удары «второй армии мира» по Украине, информирует «НБН».

Как объяснил Игнат, захватчики принимают решение непосредственно перед атакой, поэтому никто точно не знает, будут вражеские удары по стране в тот или иной день. Полковник уточнил, что разведка может иметь какую-то информацию о подготовке ВС РФ к массированным атакам, однако точную дату вычислить невозможно.

Кроме того, россияне могут запланировать удары, назначить день, а потом в силу каких-то обстоятельств отсрочить их. Спикер ВС ВСУ отметил, что все обстрелы происходят в связи с задачами, которые ставит командование войск Путина. При подготовке к атакам захватчики учитывают различные факторы – данные разведки, погодные условия и т.п.

Ранее представитель Воздушных сил рассказал, сколько дней нужно россиянам на подготовку массированного ракетного удара по Украине.