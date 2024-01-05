В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила детали ночной атаки на Украину ударными БПЛА «Шахед». По ее словам, «освободители» запускали беспилотники по стране в две волны, силы противовоздушной обороны «отминусовали» не менее десяти вражеских дронов, информирует «НБН».

Гуменюк уточнила, что первая волна запуска «Шахедов» оккупантами длилась почти три часа и была достаточной «компактной». Вторая волна началась через два часа после первой атаки, боевая работа на юге продолжалась до 07:00. ВС РФ обстреляла сельскохозяйственные объекты и гражданские учреждения.

Глава пресс-центра отметила, что по одному «Шахеду» силы ПВО «отминусовали» над Николаевщиной и Кировоградщиной, по четыре беспилотника уничтожили над Днепропетровщиной и Херсонщиной.

Ранее представитель ВС ВСУ ответил, возможно ли рассчитать день следующей массированной атаки «второй армии мира» на нашу страну.