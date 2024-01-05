В эфире национального телемарафона военный рассказал, что на Таврическом направлении «освободители» саботируют наступления «второй армии мира», информирует «НБН».

По словам Штупуна, захватчики не горят желанием воевать в период новогодних праздников. Некоторые подразделения путинских солдат бунтуют, отказываются идти в атаку либо убегают из окопов, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Спикер пресс-центра отметил, что на этом участке фронта ВС РФ пытаются нанести максимальный урон логистическим путям, укреплениям Сил обороны и достать наших воинов. После этого командование войск Путина снова бросит вперед новую пехоту на «мясные» штурмы.

Ранее Штупун рассказал, как изменилась тактика «второй армии мира» на Таврическом направлении.