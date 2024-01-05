В четверг, 4 января, британское издание The Telegraph опубликовало материал о военных планах «второй армии мира». Журналисты, ссылаясь на источник, близкий к ВСУ, заявили, что войска Российской Федерации в этом месяце могут начать новое наступление под Харьковом, информирует «НБН».

В материале отмечается, что недавно ВС РФ ударили по областному центру и пятнадцати населенным пунктам вблизи города. Захватчики атаковали и военные позиции, и гражданские объекты. Эти обстрелы рассматриваются как подготовка армии страны-агрессора к масштабному наступлению в ближайшие недели.

СМИ пишет, что в эти выходные, когда россияне будут праздновать Рождество, оккупанты, вероятно, планируют усилить воздушные атаки на Харьковщину. После массированных обстрелов возможно последует наземное наступление армии Путина, как прогнозирует источник, 15 января.

Напомним, в декабре немецкое издание Bild заявило, что Кремль намерен до 2026 года захватить три областных центра, в частности Харьков. Городской глава Игорь Терехов прокомментировал сообщение журналистов.