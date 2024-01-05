В своем отчете эксперты ISW рассказали, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации ежемесячно может выпускать четыре аэробаллистические ракеты «Кинжал» и около четырех баллистических ракет «Искандер». При этом не ясно, сколько оккупанты за этот период производят ракет С-300 и С-400, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, ВПК РФ не сможет изготавливать такое оружие в масштабах, необходимым войскам Путина для регулярных ударов по Украине, в ходе которых расходуется большое количество баллистических ракет.

В Институте изучения войны считают, что относительный успех, которого захватчики добились в Украине обстрелами баллистикой, может побудить Москву начать закупать больше такого оружия за границей, чтобы продолжать масштабные атаки.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объясняли, почему противовоздушной обороне не всегда удается уничтожать баллистические ракеты врага.