О том, что «вторая армия мира» на протяжении ближайших недель может усилить действия, направленные на захват Купянска, поскольку располагает на данном направлении группировкой сил менее истощенной, чем на иных участках фронта на востоке Украины, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков ISW, захватнические войска имеют достаточный потенциал для активизации операций на Купянском направлении, и станут стремиться захватывать территории, являющиеся наиболее важными с оперативной точки зрения, чем те, которые сейчас пытаются оккупировать.

Кроме того, официальные лица нашей страны уже предупредили — оккупанты намереваются овладеть Купянском и Боровой зимой текущего года, поскольку это позволит РФ вытеснить Силы Обороны Украины с восточного берега реки Оскол на Харьковщине, таким образом создав условия для грядущего российского наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему Москва планирует закупать больше баллистических ракет в «дружественных» странах.