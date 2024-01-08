В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ рассказали, что в районе Авдеевки Донецкой области возле села Степовое «освободители» пытаются спастись от атак ударными беспилотниками 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информирует «НБН».

Сообщается, что оккупанты решили использовать потери войск страны-агрессора в свою пользу, в частности из тел погибших товарищей по службе начали создавать «дополнительную защиту» для укрытий.

Защитники показали видео, на котором зафиксированы «норы», созданные российскими захватчиками из трупов путинских солдат, чтобы прятаться от ударов украинских БПЛА.

Ранее в ВСУ рассказали о бунтах «освободителей» на Таврическом направлении. Оккупанты отказываются выполнять приказы командования идти в атаку и даже убегают из окопов, чтобы не воевать.