Как информирует «НБН», бойцами роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной ДШБр было подчищено поле боя от оккупантов и их техники, которые остались там после многочисленных попыток штурма украинских позиций.

На обнародованных в ТГ-канале Бутусов плюс кадрах можно увидеть, как украинские воины подожгли как минимум восемь единиц бронированной техники врага, а также ликвидировали порядка десяти оккупантов.

В тексте под видео говорится следующее:

Аэробомберы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады добили остатки заброшенной вражеской бронированной техники и живой силы врага после их многочисленных попыток атаковать Новомихайловку, ни одна из которых не увенчалась успехом.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, зачем в Беларусь ядерное оружие РФ разворачивают на границах со странами НАТО.