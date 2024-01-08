Как информирует «НБН», заместитель председателя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил что в регионе в результате ракетного удара РФ кроме двух погибших людей есть еще двое пострадавших, которые получили ранения.

Согласно уточненной информации, сегодня утром, во время воздушной тревоги, силы ПВО на территории Хмельницкой области уничтожили три ракеты.

Дословно из его сообщения:

К огромному сожалению, мы имеем двух раненных людей, которые в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, и двух погибших.

Помимо того Тюрин добавил, что по настоящее время продолжается поисковая операция еще одного человека, который, предварительно, должен был быть на объекте, но с ним оборвана связь.

Также известно и то, что повреждения получила жилая застройка. В домах были выбиты окна, повреждены автомобили, нежилые помещения. На протяжении дня там работали местные комиссии для установления объема нанесенных повреждений.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по территории Днепропетровской области.