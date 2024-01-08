В эфире национального телемарафона спикер ВС ВСУ прокомментировал утренние удары войск Российской Федерации по украинским городам, высказавшись о работе сил противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Полковник ответил на заявления о том, что сегодня якобы был невысокий процент ликвидации ракет. По словам Игната, процент уничтожения вражеских целей остается таким, каким и был. При этом путинские оккупационные силы обстреляли Украину большим количеством баллистики, которую можно сбить только определенными комплексами ПВО, например, ЗРК Patriot.

Спикер Воздушных сил отметил, что хотелось бы уничтожить больше ракет, однако 18 ликвидированных ракет из 24 – также неплохой результат. Военный обратил внимание на то, что ВС РФ уменьшили количество средств нападения.

Отметим, что утром россияне выпустили по Кривому Рогу минимум девять ракет. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил детали и последствия обстрела.