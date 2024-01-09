Как информирует «НБН», об этом говорится в ТГ-канале партизанского движения «АТЕШ».

Согласно информации, озвученной партизанами, оккупационные силы весьма серьезно воспринимают возможности Сил обороны Украинского государства подойти к полуострову.

При этом партизаны подчеркивают, что от цели украинских военных отделяют всего 65 километров.

Так, к примеру, на протяжении месяца партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крымского полуострова, а именно, захватчики создают огневые точки, сооружают новые фортификационные сооружения, а также укрепляют старые, создается территориальная оборона, а также усиливаются патрули.

Крымские партизаны напоследок подытожили, что «АТЕШ» и сами крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. И оккупантам не помогут никакие внутренние сооружения. Крымский полуостров будет освобожден.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в «АТЕШ» рассказали, какие вражеские цели были уничтожены в результате удара по Евпатории четвертого января.