Как информирует «НБН», об этом стало известно из сообщения Сумской областной военной администрации.

В сообщении говорится, что россияне ударили по пограничной области сегодня вечером.

Дословно из обнародованного сообщения:

Захватчики РФ нанесли удары «Шахедами» в поселорк Краснопольской общины.

В областной военной администрации добавили, что оккупационные сил попали в местный дом культуры. Были повреждены частные дома, а также линии электрических передач.

Также Администрация добавила:

На месте работу проводят все необходимые службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ВСУ рассказали о том, есть ли для Харькова «тревожные звоночки».