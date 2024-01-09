В интервью изданию OBOZ.UA Маломуж рассказал, что если Украина получит 24 американских истребителя, это поможет улучшить ситуацию на тактическом уровне и сбивать дополнительные ракеты, информирует «НБН».

При этом экс-глава Службы внешней разведки подчеркнул, что это количество F-16 не сможет гарантировать уничтожение всех ракет, поэтому нужно создать системный воздушный щит, для которого необходимо около 60-70 боевых самолетов.

Генерал отметил, что серьезные стратегические перспективы откроются для Украины, если количество единиц западной авиации достигнет 120 истребителей. В таком случае защитники стопроцентно смогут наносить удары по всем военным объектам армии Путина во временно захваченных регионах.

Отметим, украинские аналитики считают, что с появлением истребителей F-16 в нашей стране «вторая армия мира» потеряет превосходство в воздушном пространстве.