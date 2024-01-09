В эфире национального телемарафона начальница пресс-центра обратила внимание на то, что ночью впервые за долгое время российские захватчики не выпускали по Украине ударные БПЛА.

По словам спикера оперативного командования «Юг», в частности отсутствие атак дронами-камикадзе связано с погодными условиями, информирует «НБН».

При этом на юге ВС РФ в темное время суток наносили удары из артиллерии. Гуменюк прогнозирует, что войска Путина продолжат осуществлять такие обстрелы жилых кварталов, социальной инфраструктуры «ковровым способом» или выборочно.

Глава пресс-центра отметила, что захватчики также снизили активность вражеской авиации, благодаря эффективной работе защитников. Однако, несмотря на потерю истребителей, «освободители» время от времени возвращаются к использованию боевых самолетов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие объекты стали целью для ракетных обстрелов ВС РФ и хватит ли украинской ПВО боеприпасов для отражения атак.