Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник из близкого окружения главы Генштаба РФ, заявил, что захват Авдеевки – сейчас цель номер один для оккупационных сил. Кремлевский диктатор Владимир Путин дал понять Герасимову, что этот город нужно взять под контроль как можно скорее. Поэтому генерал хочет перебросить на это направление дополнительные войска, информирует «НБН».

Часть сил «второй армии мира» глава Генштаба ВС РФ намерен забрать с левобережья Херсонской области. По словам собеседника, генерал-полковник Михаил Теплинский, который командует захватчиками в этой зоне фронта, не может справиться с защитниками, неся потери в живой силе и технике.

В то же время приближенные к Теплинскому не в восторге от намерения Герасимова. Они назвали планы начальника Генштаба «дурацкими идеями» и обвинили его в том, что он такими решениями «открывает» для ВСУ Крым.

При этом один из соратников Герасимова считает, что, если украинские войска начнут наступление на полуостров, Теплинского уволят и возьмут на его место «нормального генерала». Ранее СМИ сообщили, чем Теплинский разозлил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.