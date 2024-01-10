В эфире программы «Радио Свобода» глава ОВА сообщил, что «вторая армия мира» стала чаще использовать для обстрелов Сумской области дроны-камикадзе «Шахед». Артюх отметил, что ранее ВС РФ ударные беспилотники применяли больше в глубине региона, однако сейчас атакуют ими и в приграничной 30-километровой зоне, информирует «НБН».

По словам чиновника, в последнее время войска страны-агрессора осуществляют комбинированные ракетно-авиационные обстрелы Сумщины. В основном под удар попадает гражданская инфраструктура.

Начальник ОВА напомнил, что вчера, 9 января, захватчики в одном из населенных пунктов Краснопольской общины ударили двумя дронами-камикадзе по дому культуры и близлежащим домам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в ВСУ рассказали, зачем командование ВС РФ сосредоточило 19 000 военных возле границ Сумщины и Черниговщины.