Как информирует «НБН», сообщение об этом в ТГ-канале обнародовал городской голова города Игорь Терехов.

Дословно из заявления, озвученного Тереховым:

Насчет ночного обстрела , то россияне нанесли удар по детскому оздоровительному лагерю, располагающемуся на окраине города. Было всего два прилета. В результате нанесенных ударов были повреждены несколько зданий.

Также городской голова Харькова Терехов добавил, что к счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Лагерь, на момент обстрела россиянами, был пустым.

Это полностью гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он является террористом в чистом виде, — добавил Игорь Терехов.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что Россия поздним вечером нанесла удары по Харькову.