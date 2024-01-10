Губернатор Саратовской области утром в своем Telegram-канале сообщил, что ночью российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала БПЛА над территорией Энгельского района, информирует «НБН».

Путинский чиновник заявил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате удара дрона нет. В то же время в оборонном ведомстве государства-террориста традиционно обвинили «киевский режим» в попытке осуществить «террористическую атаку».

Украинские СМИ напомнили, что в Энгельсе расположен аэродром оккупационных войск, где базируются стратегические бомбардировщики. Захватчики используют эту авиацию для нанесения ударов по Украине. Вероятно, беспилотник хотел атаковать этот объект ВС РФ, который в прошлом году зимой уже подвергался обстрелам.

Напомним, что вчера, 9 января, в российском Орле дроны нанесли удары по нефтебазе и энергообъекту. СМИ заявили, что это была операция украинской разведки.