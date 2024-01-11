В интервью изданию «Украинская правда» вице-адмирал рассказал, что одна из причин оккупации Крыма в 2014 году – захват Севастополя, поскольку без него армия Путина не смогла бы держать ЧФ РФ в Черном море, информирует «НБН».

Неижпапа объяснил, что этот крымский город является главной базой «второй армии мира», за счет которой оккупанты удовлетворяют содержание флота, ремонтной базы и аэродромов.

По словам командующего ВМС ВСУ, Севастополь также является центром медицинского обеспечения российских захватчиков, там есть большой госпиталь. Помимо этого, в городе построены образовательные учреждения.

Военачальник резюмировал, что Севастополь является стратегическим хабом, поэтому он имеет большое значение для российских войск.

Напомним, 4 января ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Севастополе. В ОК «Юг» рассказали о настроениях в рядах захватчиков после атаки.