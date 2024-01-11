Коваленко отметил, что Украина готовилась к массированным ударам российских захватчиков, получила системы ПРО. Нашей стране нужно еще больше комплексов противовоздушной обороны, однако граждане привыкли к тому, что крылатые ракеты, дроны-камикадзе «Шахед» сбиваются, поэтому во время воздушных тревог многие в городах чувствуют себя очень спокойно.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Учитывая, что «вторая армия мира» начала делать ставку во время атак на нашу страну на баллистическое оружие, украинцам нужно изменить свое отношение к воздушным тревогам.

Военный добавил, что армия Российской Федерации хочет подавить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы в будущем забрасывать Украину ракетами, после чего Москва намерена диктовать Киеву свои условия.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, как изменилась тактика ракетных ударов по нашей стране российских захватчиков и хватит ли украинской ПВО боеприпасов, чтобы отражать эти атаки.