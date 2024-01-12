Как информирует «НБН», детали об этом генерал Сырский рассказал в интервью информационному агентству Reuters.

Генерал Сырский озвучил, какая авиация в действительности нужна Украине для успешных боевых действий

Так, в ходе интервью Сырский отметил:

Если бы нам их дали, то как о варианте я говорил бы о таких штурмовиках, как А-10. Конечно же, это машина не новая, однако она весьма надежная и зарекомендовала себя во многих войнах. Это средство авиации имеет широкий спектр вооружения для ликвидации наземных целей, чтобы поддержать пехоту.

Согласно его же словам, Украина также нуждается в самолетах, которые могли бы запускать крылатые ракеты большой дальности.

По убеждению генерала, штрумовики А-10 окажут наземным войскам нашей страны решающую поддержку. Ведь данная авиация предназначена именно для уничтожения наземных целей. Здесь говорить можно о танках, артиллерии и тому подобному вооружению врага.

Примечательно, что по словам командующего Сухопутных войск Украины, важную роль в войне против захватчиков РФ для нашей страны могли бы также сыграть и вертолеты АН-64 Apache, АН-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk.

Напомним, ранее Сырский заявил о том, что оккупанты наступают на трех направлениях.