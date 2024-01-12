В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что на левом берегу Днепра в Херсонской области морпехи и десантники российских оккупационных сил все чаще отказываются штурмовать позиции ВСУ, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, именно такими бойцами командование ВС РФ усилило подразделения типа «Шторм Z» на этом направлении. Руководство армии Путина бросает захватчиков в штурмы «прямо в лоб».

Гуменюк уточнила, что часто «освободителей» отправляют штурмовать позиции Сил обороны без поддержки пехоты и техники. В сочетании с упомянутой тактикой такие операции приводят к тому, что российские войска несут большие потери в живой силе.

Спикер ОК «Юг» добавила, что на левом берегу Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа «Шторм Z». В связи с этим командование оккупантов отправляет штурмовать позиции ВСУ морпехов и десантников.

Однако эти бойцы считают себя «элитой» и не хотят идти в «мясное» наступление. По этой же причине в рядах «второй армии мира» возникают недоразумения. В частности, в командовании группировки «Днепр», которая базируется на левобережье региона, существуют разногласия относительно общего понимания дальнейшего развития событий.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали о проблемах захватчиков, которые понижают их боеспособность в районе села Крынки Херсонской области.