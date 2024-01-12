Украинский лидер рассказал, что с помощью «секретного» дальнобойного оружия, предоставленного союзниками, защитники за сутки «отминусовали» 12 самолетов и 26 вертолетов ВС РФ. По словам Игната, президент говорил не о сбитии, а именно об уничтожении авиации врага, подразумевая ликвидацию на аэродромах базирования, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ, говоря о «секретном оружии», заявил, что «все прекрасно понимают, о чем идет речь». Он уточнил, что высокоточное дальнобойное оружие помогает украинским войскам отражать воздушный терроризм «второй армии мира» — это баллистические и крылатые ракеты.

Как сообщалось, в Воздушных силах объяснили, почему ночь на 12 января стала «самой спокойной» за последние недели, учитывая регулярные атаки российских оккупантов в темное время суток.