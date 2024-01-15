Как информирует «НБН», в ходе интервью изданию Financial Times главный военный разведчик напомнил, что А-52 был уничтожен – изначально его подбили, а вскоре он взорвался.

Говоря о воздушном пункте управления Ил-22, так он тоже был подбит, однако все же смог добраться до аэропорта в Анапе и совершить аварийную посадку.

А касательно самолетов А-50, так их в хорошем состомянии, — добавил Буданов.

Напоследок глава ГУР МОУ подчеркнул, что такого рода уничтожение самолетов, по всей вероятности, окажет влияние на способность РФ вести круглосуточную оперативную деятельность, а также поддерживать связь в зоне боевых действий.

Напомним, ранее мы уже писали, что в небе над Азовским морем были ликвидированы два российских военных самолета.