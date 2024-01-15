Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генеральном штабе и Министерстве обороны Российской Федерации, заявил, что в результате ракетных ударов по Мариуполю и Бердянску 13 января на «концерт Кобзона» отправились 27 оккупантов, информирует «НБН».

В частности, в Мариуполе субботняя «бавовна» ликвидировала 16 захватчиков, из них – 10 офицеров, а в Бердянске «отминусовала» 11 «освободителей», из них – 4 офицера.

По словам одного из источников, 13 января в Мариуполе на момент удара проходило важное совещание, на котором присутствовали два представителя Генштаба страны-агрессора. Они оба были ликвидированы. В Бердянске в этот же день «бавовна» посетила плановое собрание офицеров.

Напомним, что о субботних взрывах в Бердянске сообщил мелитопольский мэр Иван Федоров. Чиновник написал, что жители курортного города рассказали о звуках «хлопков», в нескольких районах было видно дым.