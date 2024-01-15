Как информирует «НБН» Генштаб ВСУ обнародовал детальные данные о потерях врага в бою за последние сутки.

Так, ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованные в сегодняшней сводке, свидетельствуют о том, что армия Путина потеряла за последние двадцать четыре часа на фронте в Украине 980 человек. Кроме того, оккупанты лишились 68 единиц военной техники, в числе которой 14 танков, 24 единицы артиллерийских систем, два десятка ББМ, одна реактивная система залпового огня, два средства противовоздушной обороны, четыре беспилотника, одну крылатую ракету, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.

Всего за сутки было 94 боевых столкновения на фронте. Россия продолжает наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Червоного, Марьинки, Крынок, Бахмута, Веорбоого.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ уничтожили два российских самолета над водами Азовского моря. Речь шла о редкостном А-52, а также ИЛ-22.