Британская разведка напомнила, что в конце прошлого года российские войска достигли прогресса в захвате Марьинки Донецкой области. Однако «вторая армия мира» не смогла извлечь выгоду из этого и не продвинулась на запад в сторону города Курахово или на юг в сторону села Новомихайловка.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете ведомства отмечается, что окружение Авдеевки, вероятно, по-прежнему будет ключевым направлением усилий войск страны-агрессора. На сегодня российские захватчики имеют незначительные территориальные достижения, за которые заплатили огромными потерями в живой силе и технике.

В разведке Великобритании напомнили, что ВСУ контролируют поселок Степовое, благодаря чему у Сил обороны есть доступ к Авдеевскому маршруту снабжения. В ведомстве считают маловероятными попытки армии Путина изолировать город в течение следующей недели.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, почему остановилось наземное продвижение как защитников, как и оккупантов. Генерал объяснил это двумя причинами.