В комментарии изданию «Украинская правда» представитель ВС ВСУ напомнил, что с помощью А-50 войска РФ сканировали украинскую территорию, обнаруживая воздушные цели для работы своей тактической авиации. Этот самолет-разведчик обычно работает с командным пунктом Ил-22, информирует «НБН».

По словам полковника, «демилитаризация» А-50 не может кардинально изменить расклад сил с применением авиации на фронте, поскольку у армии Путина есть значительный «авиапарк». Однако любая успешная операция ВСУ сказывается на тактике врага – захватчикам придется более осторожно вести себя в небе.

Игнат добавил, что ликвидация А-50 – серьезный удар по авиации врага и имиджу страны-агрессора. При этом у оккупантов есть несколько самолетов-разведчиков в рабочем состоянии, которые они будут использовать на войне в Украине.

Напомним, аналитики ISW объяснили российский фейк о ликвидации А-50 «дружественным» огнем ПВО «второй армии мира».