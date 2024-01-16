В эфире телеканала FREEДОМ Романенко, анализируя фотографию «демилитаризованного» защитниками российского Ил-22, отметил, что россиянам нужно менять всю хвостовую часть или обшивку самолета, информирует «НБН».

По словам эксперта, Ил-22 построили еще до 1976 года, поэтому никаких запасных деталей к нему нет. Он отметил, что нет смысла пытаться закрыть пробоины в самолете, иначе это будет заплатка на заплатке, что-то непонятное.

Романенко считает, что оккупанты просто спишут подбитый ВСУ Ил-22. При этом они могут поставить оборудование из этого самолета на другой аналогичный борт.

Напомним, что за время полномасштабной войны ВС РФ дважды потеряли Ил-22. Первый такой самолет «отминусовали» боевики ЧВК «Вагнер» во время «марша справедливости» в России летом 2023 года.

Ранее в Сети показали, как выглядит Ил-22 после удара ВСУ.