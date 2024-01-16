В эфире телеканала «Мы – Украина» руководитель ГВА рассказал, что в районе Авдеевки Донецкой области бойцы «второй армии мира» начали чаще штурмовать позиции Сил обороны, информирует «НБН».

По словам чиновника, две недели назад начались сильные морозы, погодные условия позволили российским войскам чаще предпринимать попытки прорыва линии обороны ВСУ. До этого была дождливая погода, из-за ливней земля была очень влажной, что не позволяло захватчикам использовать технику.

Барабаш отметил, что сейчас в районе Авдеевки температура воздуха +4°C, идет дождь, почву начинает немного размывать. Понимая, что погодные условия меняются «освободители» максимально стараются что-то организовать.

Глава ГВА добавил, что ВС РФ регулярно стараются забрасывать диверсионные группы, однако защитники держат обороны и не дают пройти врагу.

Ранее разведка Великобритании назвала ключевое направление усилий путинских войск на фронте в Украине.