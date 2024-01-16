Аналитики ISW в своем отчете проанализировали версию россиян о ликвидации самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в районе Азовского моря, информирует «НБН».

После того, как появилась информация об ударе по самолету оккупантов, в РФ начали сообщать, что армия Путина лишилась единицы авиации якобы из-за ее уничтожения «дружественным» огнем российских сил ПВО во временно захваченном Крыму.

Эксперты напомнили, что «освободители» использовали А-50 для координации своей авиации и, возможно, ПВО. Поэтому заявление о «демилитаризации» самолета руками оккупантов означает катастрофический провал ВС РФ.

В Институте изучения войны также обратили внимание на заявление российского инсайдерского источника. По его словам, фейк о ликвидации А-50 противовоздушной обороной захватчиков запустили ради того, чтобы заверить пилотов армии Путина в том, что полеты над Черным и Азовским морями якобы безопасны, а уничтожение самолета – человеческая ошибка.

Отметим, что спикер Путина Дмитрий Песков попытался уйти от ответа на вопрос о ликвидации А-50 и Ил-22 украинскими защитниками.