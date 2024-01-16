Как информирует «НБН», об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил Центр противодействия дезинформации.

В Центре также добавили, что после того, как были уничтожены самолеты А-50 и Ил-22, российские пропагандисты начнут информационную кампанию с угрозами насчет «ударов возмездия».

Главная цель таких заявлений — это запугивание украинцев и снижение морального духа.

Представители ЦПД также отметили, что «в ближайшие дни Центр прогнозирует ракетные обстрелы, поэтому нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги».

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько в России осталось на балансе самолетов А-50 в нормальном состоянии.