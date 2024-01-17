Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Воздушно-космических силах страны-агрессора, заявил, что в результате «демилитаризации» двух самолетов армии Путина в районе Азовского моря погибли 14 оккупантов, информирует «НБН».

Сообщается, что на борту самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 было 14 человек – члены экипажа и операторы, которые погибли. В результате удара ВСУ по Ил-22 четыре захватчика получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Администрации президента Российской Федерации отказались комментировать потери авиации путинских оккупационных сил в Украине.

Отметим, что в Сети показали фотографию военного самолета армии Путина, предположительно, подбитого И-22. Авиационный эксперт рассказал, смогут ли россияне восстановить его.