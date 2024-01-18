Полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Telegram-канале сообщил, что Силы обороны вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 «отминусовали» летчика 2-го класса ВС РФ, информирует «НБН».

Как пишет военный, Вячеслав Левченко был одним из лучших пилотов в Российской Федерации. Также Штефан отметил, что четыре года назад полковник участвовал в военном параде в Москве.

Напомним, 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Воздушные силы уничтожили самолеты Ил-22 и А-50 войск Путина в районе Азовского моря. В Кремле отказались комментировать потери авиации ВС РФ.

Позже российские СМИ рассказали, сколько человек находилось в А-50 и Ил-22 на момент удара Сил обороны, раскрыв потери оккупантов.