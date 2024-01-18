Движение «Атеш» сообщило, что несколько недель назад, вероятно, Силы обороны «отминусовали» во временно оккупированном Крыму еще один вражеский корабль. Войска страны-агрессора потеряли очередную важную единицу вооружения в Черном море, информирует «НБН».

Партизаны в ходе разведки судов в Севастополе на пристани бухты «Графская» обнаружили потопленный сторожевой корабль путинских оккупационных сил «Тарантул».

По всей видимости, судно российских захватчиков подбили Силы обороны несколько недель назад в ходе атаки морскими дронами на военные объекты «второй армии мира» в Крыму.

Напомним, что 26 декабря ВСУ нанесли удар по десантному кораблю «Новочеркасск» войск страны-агрессора во временно захваченной Феодосии. В росСМИ раскрыли количество потерь оккупантов в результате атаки Сил обороны.