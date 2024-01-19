В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ прокомментировал пожар на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области и атаку на пороховой завод в Котовске под Тамбовом, информирует «НБН».

Юсов отметил, что это была «хорошая бавовна», обратив внимание на то, что такие инциденты регулярно происходят на военных объектах страны-террориста.

По словам спикера ГУР МОУ, если речь идет об ударе по нефтебазе, очевидно, что это усложнит логистику для «второй армии мира», срывая им графики поставок и обеспечение горюче-смазочными материалами. В то же время у Сил обороны появляются дополнительные возможности и пространство для маневра.

Также представитель военной разведки прокомментировал сообщения россиян о том, что дроны ВСУ могут лететь на расстояния до 900 км. Юсов заявил, что наши БПЛА «могут преодолевать и не такие расстояния».

Напомним, СМИ заявили, что за атакой на нефтебазу под Брянском стоит ГУР. В Сети показали кадры масштабного пожара на объекте.