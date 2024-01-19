Представитель командования ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что защитники используют «гибридные» системы противовоздушной обороны для прикрытия военных и инфраструктурных объектов, информирует «НБН».

Игнат уточнил, что такие системы ПВО не являются дальнобойными, они способны работать на расстоянии до 15 километров, поэтому военные используют их локально.

Полковник отметил, что в нашей стране и ранее использовалась практика сочетания оружия производства СССР и западного. В частности, это касается авиации – ВСУ применяют советские самолеты и ракеты, предоставленные партнерами.

Спикер Воздушных сил добавил, что сейчас также оснащаются тепловизионным оборудованием ПЗРК для мобильных огневых групп, чтобы повысить эффективность работы ПВО.

Отметим, что войска страны-агрессора не оставляют попыток пробить украинскую ПВО. В Институте изучения войны оценили эффективность тактики «второй армии мира».