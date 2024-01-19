В аналитическом материале ISW цитируют командующего ОСГВ «Таврия» Александра Тарнавского, который рассказал, что в районе Авдеевки Донецкой области оккупационные войска РФ активно используют бронетехнику для развертывания и поддержки своей пехоты, информирует «НБН».

Эксперты, ссылаясь на слова генерала, пишут, что такая тактика путинских войск привела к тому, что за последние три дня они лишились 41 единицы боевых машин, в частности 17 танков.

Как объяснил военачальник, «вторая армия мира» обычно применяет один-два танка, несколько БТР и МТЛБ, чтобы перевезти пехоту перед быстрым отходом, после чего ВСУ накрывают бронетехнику врага.

Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что под Авдеевкой российские оккупационные силы усилили штурмовое давление. Полковник рассказал, сколько захватчиков держит РФ на этом направлении.