Заместитель Буданова во время дискуссионной программы в Давосе сообщил, что враг модернизировал крылатые ракеты Х-101, чтобы сделать их менее уязвимыми для нашей ПВО, информирует «НБН».

Генерал уточнил, что это оружие совсем другое, чем то, которое путинские оккупационные силы применяли в начале полномасштабной войны. По словам Скибицкого, в эти ракеты добавили тепловые ловушки, активную защиту, систему радиоэлектронной борьбы и т.д.

Представитель ГУР МОУ отметил, что российские захватчики быстро учатся, поэтому Украина должна делать ответный ход. Нашей стране нужно развивать ПВО, защищать ВПК, что позволит ВСУ перейти к контрнаступлению и предотвратить потерю территорий.

Напомним, у Буданова рассказали, сколько лет необходимо стране-агрессору для восстановления запасов высокоточного оружия и потенциала сухопутных войск.