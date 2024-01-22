В отчете ISW сообщается, что в ночь на 21 января «бавовна» посетила два объекта на территории России. Украинские беспилотники атаковали завод и нефтяной терминал компании «Новатэк» в Ленинградской области, а также завод «Щегловский Вал» в Туле, где производят ЗРК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», информирует «НБН».

Минобороны РФ заявило, что противовоздушная оборона якобы ликвидировала пять дронов над Смоленской, Тульской и Орловской областями. Аналитики обратили внимание на то, что ведомство до этого сообщало об «отражении» атак БПЛА, однако в Украине подтвердили, что удары беспилотников 18 января по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге и 19 января по нефтебазе в Брянской области и пороховому заводу под Тамбовом были успешными.

Эксперты пишут, что инсайдерские источники в РФ признали, что прикрытие ПВО над Ленинградской областью плохое, ведь оно не защищает от ударов с юга. По мнению аналитиков, новые удары дронов вовсе могут вывести из строя системы противовоздушной обороны страны-агрессора малой дальности на ожидаемых маршрутах полетов беспилотников.

В ISW добавили, что россияне не смогут прикрыть такими ЗРК как «Панцирь» все важные объекты в Ленинградской области и других регионах без переброски дополнительных установок. При этом атаки украинских БПЛА в глубоком тылу РФ могут усилить общее давление на противовоздушную оборону оккупантов.

Напомним, росСМИ рассказали о жалобах губернатора Воронежской области на ослабление ПВО в регионе.